Schaatsbond strikt Rintje Ritsma als bondscoach voor teamonderdelen: ‘Afspraak is vanaf nu afspraak’

Ritsma is daarmee de opvolger van Jan Coopmans, die na de Olympische Spelen van Peking moest vertrekken. Nederland stelde op de teamonderdelen teleur in China. Bij de afgelopen Winterspelen was veel te doen om de massastart en de ploegachtervolging. Bondscoach Coopmans kreeg de boel niet op de rit en opnieuw bleek dat veel schaatsers de onderdelen in aanloop naar de Spelen niet serieus genoeg hadden genomen. Zijn aflopende contract werd na de Spelen in Peking niet verlengd.

De Wit is blij een grote naam als Ritsma binnen te hebben kunnen halen. ,,Hij heeft overwicht, kan verbinden en als het nodig is ook met de vuist op tafel slaan”, zei hij. ,,In de gesprekken met de schaatsers en coaches kwam ook duidelijk naar voren dat er behoefte was aan ‘commitment’. Afspraak is vanaf nu afspraak. Als er een gezamenlijke training op het programma staat, dan zorg je ook dat je er bent. Verzaak je daar in, dan raak je bij ons uit beeld. En dat geldt ook voor een plek in het team bij de Olympische Spelen.”

Quote We hadden iemand nodig die echt een kopstuk is en waar schaatsers en coaches naar willen luisteren Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond

Ritsma heeft als coach nog weinig ervaring. De voorbije jaren analyseerde hij de schaatswedstrijden voor de NOS. Met die werkzaamheden stopt hij. ,,Wat voor coach ik ben? Ik ben helder en eerlijk. Als ik keek naar hoe het bij de Spelen ging met de Nederlandse teams, zou ik sceptisch zijn. Maar Remy heeft die twijfel in het eerste gesprek al weg kunnen nemen.”

De KNSB sprak met meerdere trainers. Het duurde vrij lang tot er een akkoord was. Het nieuwe seizoen begint al bijna. ,,We hebben er echt voor gekozen om de tijd te nemen. We hadden iemand nodig die echt een kopstuk is en waar schaatsers en coaches naar willen luisteren. Dan vallen ook al veel trainers af. Als beste resultaat kwamen we uiteindelijk bij Rintje uit”, aldus De Wit.

Ritsma won zelf één keer brons op de achtervolging bij de Spelen van Turijn (2006). Chef de mission Carl Verheijen schetste in Peking grofweg twee scenario’s voor de teamonderdelen. In het kort: of serieus nemen, zoals in 2014, of vol inzetten op de individuele nummers. ,,Ik vraag me af of je alle pijlen moet richten op die achtervolging. In ons systeem van succesvolle commerciële ploegen is het de vraag of dat werkt. Al denk ik niet dat we door de aanwijsplekken die we daar nu voor hebben ingericht individuele medailles hebben gemist”, zei hij begin dit jaar.