‘Schaatsbond verzweeg diefstal urinestalen Van Gennip en Visser’

5000 meter Roest buigt hoofd voor Swings in open lucht van Tomakomai

25 november Patrick Roest heeft zijn uitstekende seizoensstart geen vervolg kunnen geven op de 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden op het buitenijs van het Japanse Tomakomai. De Nederlandse favoriet kwam in de voorlaatste rit in 6.37,33 tot brons. De Belg Bart Swings, die vroeg in het programma onder betere weersomstandigheden reed, won in 6.34,86. Het zilver was er voor de Sverre Lunde Pedersen (6.36,86). De Noor reed in de laatste rit, en net als Roest onder lichte regenval.