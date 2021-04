Schaatscoach Tijssen aan de slag bij team van Leerdam en Verweij

WK shorttrack Hoogerwerf grijpt naast WK-medaille op 500 meter, Knegt komt opnieuw niet tot finale

6 maart Dylan Hoogerwerf heeft geen WK-medaille overgehouden aan de 500 meter. De Nederlander eindigde in de finale in Dordrecht als vierde. Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat waren eerder in het toernooi al uitgeschakeld op de kortste afstand.