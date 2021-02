Schaatsers al getest voor NK natuurijs, Loosdrecht in beeld als locatie

De topdivisie marathonschaatsers (mannen en vrouwen) zijn vanmorgen al een eerste keer op corona getest met het oog op een mogelijk NK, dat zondag of maandag plaats moet vinden. Loosdrecht is nadrukkelijk in beeld als decor voor het kampioenschap.

Door Arjan Schouten



Een definitief akkoord van het ministerie laat nog altijd op zich wachten, maar achter de schermen draaien alle voorbereidingen al richting het eerste NK op natuurijs sinds 2013. De complete topdivisie (mannen en vrouwen, plus aangewezen reserves) heeft vanochtend op verschillende locaties in Nederland al een eerste coronatest ondergaan in de eigen omgeving. In het weekend moet een tweede pcr-test volgen in de bubbel, als alle schaatsers geïsoleerd in een hotel zitten.

De Loosdrechtse Plassen zijn nadrukkelijk in beeld als een van de geschikte locaties voor het eerste kampioenschap op natuurijs in acht jaar tijd. KNSB werkt nog aan twee scenario’s voor het NK: een klassiek kampioenschap over 100 kilometer, of een NK over drie races verdeeld.

Alles moet deze winter natuurlijk echter wel onder strikte voorwaarden, vanwege corona. Eerst moest überhaupt al een uitzonderingspositie voor marathonschaatsen worden bevochten, officieel een amateursport volgens NOC*NSF. Nu moet het door de KNSB en House of Sports opgestelde conceptplan nog worden goedgekeurd door het ministerie van VWS. Dat proces moét vandaag worden afgerond, om in het weekend nog te kunnen organiseren.

Veel veiligheidsregio’s en burgemeesters durfden een NK zelfs zonder publiek niet aan in corona-tijd. Maar als een akkoord vandaag volgt, begint de ingewikkelde operatie pas echt, omdat het kampioenschap volledig volgens ‘Thialf-regime’ moet worden georganiseerd.

Door het marathonseizoen ging in januari al een streep vanwege corona, maar natuurijs zorgde voor een nieuwe impuls. Een NK in Loosdrecht - in 1979 ook al NK-decor - zou het vijftiende Nederlands kampioenschap op natuurijs betekenen. De laatste editie werd in 2013 op het Veluwemeer kende Christijn Groeneveld en Mariska Huisman als kampioenen.

Volledig scherm Het NK Natuurijs in 2013. © Hollandse Hoogte / ANP