Schaatsspektakel ‘Ultimate Icederby’ komt er alsnog

Zeven schaatsers hebben hun deelname al toegezegd aan de Ultimate Icederby. Uit het shorttrack zijn dat de Nederlandse toppers Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting, de Italiaanse Arianna Fontana en de Britse Elise Christie. Vanuit het langebaanschaatsen zijn het Jorien ter Mors (voormalig shortrackster), Michel Mulder en de Belg Bart Swings.



Directeur Frank Kolsteeg van Icederby Europe is blij dat hij het schaatsspektakel, dat in opzet lijkt op het sprintonderdeel keirin in het baanwielrennen, kan laten doorgaan. Hij heeft een investeerder die hem steunt en kan de deelnemers prijzengeld bieden. Twee jaar geleden stond de eerste Nederlandse icederby gepland in de Gelredome, maar die moest worden uitgesteld omdat de financiering niet rondkwam.



,,We doen dit met steun van de internationale en nationale bond. Zij omarmen steeds meer commerciële partnerships. Icederby is een nieuw businessmodel in het schaatsen'', aldus Kolsteeg.



De icederby heeft al een roerige geschiedenis opgebouwd voordat de eerste wedstrijden daadwerkelijk zijn geschaatst. De internationale bond ISU lag aanvankelijk dwars en dreigde zelfs schaatsers te schorsen die wilden meedoen aan het lucratieve initiatief. Oud-schaatser Mark Tuitert en oud-shorttracker Niels Kerstholt trokken vervolgens ten strijde tegen de ISU en wisten zelfs de Europese Commissie voor zich te winnen. In december 2017 oordeelde Brussel dat de ISU ruimte moet geven aan andere organisaties om schaatsevenementen op touw te zetten.