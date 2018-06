Schaatsster Irene Schouten rijdt NK op de fiets

Crisis in schaatsland 'Zand verkopen in de woestijn is simpeler'

2 juni De mussen vallen van het dak, waarom zou het nu over schaatsen moeten gaan? Omdat het chaos en crisis is in schaatsland Nederland: kampioenen zijn werkloos, sponsors houden het geld op zak en succestrainers vertrekken naar het buitenland. ,,Het wereldje is zó verziekt.’’