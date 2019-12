Schaatssters vierde op achtervolging in Japan

Marathonze­ges Hoolwerf en Kamminga in Utrecht

14 december Schaatser Bart Hoolwerf heeft in Utrecht de zevende wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatser van de ploeg AB Vakwerk versloeg Sjoerd den Hertog in de sprint en verstevigde daardoor de leiding in het algemeen klassement. Hoolwerf, die in het oranje leiderspak schaatst, won eerder al in Den Haag.