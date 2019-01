Schaatswereld in rouw: ‘Buuf, ik hou van jou’

Nuis: Nu vol voor de Europese sprintti­tel

30 december De olympische en mondiale dubbel had hij al, maar de Nederlandse dubbel was schaatser Kjeld Nuis een paar jaar kwijt. Tot zijn grote vreugde wist de blikvanger van Team Jumbo-Visma bij de NK afstanden orde op zaken te stellen. Na de 1500 meter op zaterdag won Nuis een dag later ook de 1000 meter in Thialf, goed voor twee tickets voor de WK afstanden.