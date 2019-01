Schouten voor vierde keer op rij Nederlands kampioen

VIDEO Schouten vermorzelt concurren­tie op massastart

30 december Irene Schouten blijft in Nederland een klasse apart op de massastart. De marathonschaatsster behaalde bij de NK afstanden in Thialf haar zesde titel op rij. De nummer drie van de Winterspelen in februari in Zuid-Korea sloeg in de zestiende en laatste ronde toe. Met een machtige versnelling sprintte ze op het laatste rechte stuk naar de eindzege. Haar ploeggenoten Marijke Groenewoud (tweede) en Elisa Dul (derde) eindigden eveneens op het podium.