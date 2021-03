Schulting en Poutsma bereiken finale 500 meter, Velzeboer valt

WK shorttrack Schulting wint overtui­gend goud op 1500 meter

16:13 Suzanne Schulting heeft zich in Dordrecht bij de wereldkampioenschappen shorttrack verzekerd van de wereldtitel op de 1500 meter. De Nederlandse nam in de finale in de Optisport Sportboulevard in Dordrecht vijf ronden voor het einde de leiding en stond die eerste plaats niet meer af. Schulting kwam met een grote vreugdekreet over de eindstreep.