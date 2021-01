Schulting prolongeert Nederlandse titel in stijl

Schulting blij dat WK doorgaat: ‘Ik ga er vanuit dat we in de toekomst terugkomen in een vol Ahoy’

24 november Olympisch kampioene Suzanne Schulting is blij en opgelucht dat er nu duidelijkheid bestaat over het doorgaan van de WK shorttrack. Het evenement is om organisatorische en financiële redenen verplaatst van Ahoy Rotterdam naar Sportboulevard Dordrecht en tevens een week vervroegd (5-7 maart).