Schulting vermorzelt concurrentie en prolongeert wereldtitel

Schulting schreef gisteren al de 1500 en 500 meter op haar naam en was vanmiddag ook de beste op de kilometer. Dankzij haar drie zeges kon ze de afsluitende superfinale over 3000 meter tamelijk ontspannen rijden, maar dat weerhield haar er niet van om ook daar als eerste haar schaats over de streep te duwen.

Enorme opluchting

Schulting was op de 1000 meter zo snel dat ze zelfs het wereldrecord benaderde. ,,Ik zat twee tienden bij het wereldrecord vandaan. Ik ben zo blij, maar ook heel erg verbaasd over die tijd”, jubelde ze. ,,Ik was gewoon bezig met de overwinning binnen te halen. Al was ik 5 seconden langzamer geweest, dat had in feite helemaal niets uitgemaakt. Maar het is wel heel erg leuk. Ik heb ook bijna alles op kop gereden. Dat ik win is een enorme opluchting.”