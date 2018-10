Selectiewedstrijd wereldbeker is voor Schouten een tussenwedstrijd

Doorgaans is de selectiewedstrijd voor de wereldbekerwedstrijden dé seizoensopening. Maar voor de schaatsers van Jillert Anema ligt de druk over anderhalve week minder hoog dan andere jaren. Zij slaan de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Japan over.

Door Lisette van der Geest

Een soort tussenwedstrijd, zo zou Irene Schouten (26) de selectiewedstrijd in Heerenveen die volgende week vrijdag begint kunnen omschrijven. ,,Normaal gesproken denk ik zo: oké, ik moet volgende week zó goed zijn. Maar nu heb ik dat niet echt. Tuurlijk, je wil hard rijden, alleen heb je deze keer het besef: als ik niet in vorm ben, is ook niet mijn hele seizoen naar de klote.”

De reistijd naar Japan is lang, de kosten zijn hoog, de jetlag komt ook nooit gelegen. Jillert Anema, coach van team easyJet: ,,En alleen de routiniers gaan daar waarschijnlijk naartoe. Dat zijn bij ons normaal gesproken Jorrit Bergsma en Erik Jan Kooiman die nu allebei net vader zijn geworden. Dus ja, dan denk je al: ik budgeteer dat niet. Je wilt ook strak en scherp budgetteren. Het is ontzettend duur en de kosten worden alleen vanaf de loting (een of twee dagen voor de eerste afstand, red.) door de KNSB gedragen. Daarvoor is het voor de ploegen zelf.”

Voor Schouten telt daarnaast een fysieke reden, vertelt de winnares van olympisch brons op de massastart tijdens de persconferentie van haar team. Schouten: ,,Ik wil eind december goed zijn en dus niet last hebben van een jetlag of lange reizen. Ik wil me in december plaatsen voor de WK. Voor de massstart geldt dat ik me moet plaatsen op een individuele afstand om kans te maken op deelname daar. Ik móét op de NK afstanden dus een goede 3000 of 5000 meter rijden.”