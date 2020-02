Shorttracker Emons kan droom niet meer loslaten: ‘De Spelen in 2022, daar doe ik alles voor’

Boven op de tribune gaat een hand ietwat weifelend de lucht in. Friso Emons, beneden op het ijs bezig aan zijn warming-up, ziet het en knikt gefocust. De eigenaar van de hand, vader Peter Emons, kan maar niet stilzitten in aanloop naar de halve finales op de 1500 meter. ,,Ik gun het hem gewoon zo. Friso doet er alles voor”, zegt senior. ,,Op zijn vijftiende vroeg hij al aan mij: denk je dat ik ooit in TeamNL kan komen? Ik gaf aan van wel en hij heeft het nooit meer losgelaten.”