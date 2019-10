Shorttrackers maken gebruik van propeller

De Jet Engine is de afgelopen maanden in stilte ontworpen en werd vandaag gepresenteerd. Op een rugschild dat gebruikt wordt door skiërs is een propeller bevestigd, die met een stevige batterij wordt aangedreven. ,,Hij zuigt lucht aan en spuit die er met grote kracht weer uit", zo legde Otter zijn vinding uit.

Het apparaat, dat ze gebruiken tijdens trainingen, moet de shorttrackers voordeel bieden als ze op hooglandbanen rijden, zoals bij de eerstkomende wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Vooral jonge rijders moeten baat gaan hebben bij de Jet Engine. De nationale trainingsselectie is uitgebreid van 13 naar 18 rijders. Nieuw zijn de jonge talenten Georgie Dalrymple, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Bram Steenaart en Melle van 't Wout. Sjinkie Knegt werkt na het brandwonden-incident van afgelopen januari hard aan zijn herstel.

De olympische route naar de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking is deze zomer officieel begonnen. Komend weekeinde doen de shorttrackers in Thialf mee aan de KNSB International Invitation Cup. Daar zijn startbewijzen te verdienen voor de eerste wereldbekerwedstrijden, van 1 tot en met 3 november in Salt Lake City.