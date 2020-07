Shorttrackwereld brengt eerbetoon aan Van Ruijven met indrukwekkende video

Duitse schaats­bond is helemaal klaar met bondscoach Erik Bouwman

2 juli Schaatstrainer Erik Bouwman is niet langer werkzaam voor de Duitse bond DESG. Dat verklaarde Matthias Grosse, waarnemend voorzitter en partner van schaatsster Claudia Pechstein, met wie Bouwman al langer in onmin leeft. Volgens Grosse is het contract met Bouwman schriftelijk opgezegd per 31 juli.