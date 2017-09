Simon Schouten marathonschaatser van het jaar

Schouten pakte afgelopen seizoen de eindzege in de KPN Marathon Cup en won vijf van de veertien wedstrijden. Daarnaast was de Andijker ook nog eens succesvol op natuurijs. Hij won de marathon in Noordlaren, de enige natuurijswedstrijd in het afgelopen jaar in Nederland. In het Zweedse Lulea schreef hij de derde Grand Prix-wedstrijd op zijn naam en in Falun won hij de Grand Prix-finale.