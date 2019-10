Sjinkie Knegt op de weg terug na ernstig ongeval: ‘Ik zit op 70 procent’

Knegt liep door het ongeval ernstige brandwonden op en onderging een huidtransplantatie. Sinds juni staat hij weer op de schaatsen. Hij draagt een speciaal schaatspak, omdat de nieuwe huid op zijn benen nog heel dun is en hij een compressiebroek moet dragen.



De 30-jarige shorttracker, die op de Spelen van Pyeongchang 2018 zilver veroverde op de 1500 meter, hoopt komende winter zijn rentree te maken in de wereldbeker. Hij verwacht zelf in februari 2020 weer in het circuit te kunnen terugkeren.



Morgen op deze site: een groot interview met Sjinkie Knegt.