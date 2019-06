Sjinkie Knegt terug op het ijs: ‘Ging veel beter dan ik had gedacht’

,,Ik heb als test een half uur op het ijs gestaan. Dat ging prima. In elk geval veel beter dan ik had gedacht.”



Knegt, die volgende maand 30 jaar wordt, liep in januari ernstige brandwonden op bij een ongeluk met zijn open haard. Na een huidtransplantatie en zeven weken in het ziekenhuis mocht de Fries eind februari thuis verder herstellen. ,,Door de nieuwe huid heb ik nog te weinig rode bloedlichaampjes, waardoor ik compressiekleding moet dragen. Draag ik die kleding niet, dan krijg ik prompt blauwe plekken bij inspanning. Nadat het fietsen en de krachttraining de voorbije weken goed gingen, was de test vandaag op het ijs een nieuwe stap in mijn herstel.”



Knegt gaat volgende week met de shorttrackselectie van Jeroen Otter naar het Zuid-Franse Font Romeu.