Stuntman Fish is Bloemen en Schouten dankbaar na wereldrecord

Fish, die internationaal nog niets had gewonnen, had een persoonlijk record staan van 12.45,29. In de voorlaatste rit liet hij de verbluffende tijd noteren van 12.33,86. Zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen, die in 2015 het wereldrecord in bezit nam met 12.36,30, kon in de laatste rit Fish niet meer aftroeven (zilver met 12.45,01). Zijn tegenstander Patrick Roest ging opnieuw kapot (achtste in 13.03,90), na zijn teleurstellende vierde tijd (met naderhand ook nog diskwalificatie) donderdag op de 5000 meter.