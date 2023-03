Suzanne Schulting en Irene Schouten beleefden zware winter: ‘Het zijn geen poppetjes die je kunt blijven oprekken’

Gouden Groenewoud: ‘Irene is blij voor me, maar het balen zal bij haar overheer­sen’

Twee jaar terug werd ze nog ‘per ongeluk’ wereldkampioene op de mass start in de sprint, nu pakte Marijke Groenewoud (24) solo WK-goud en moest Irene Schouten genoegen nemen met brons. ,,Dat weet je met dit onderdeel, het is maar net wie in de positie komt.”