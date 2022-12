Suzanne Schulting grijpt in Kazachstan naast goud op 500 meter én aflossing

Op de 3000 meter aflossing eindigde Schulting met Selma Poutsma, Michelle Velzeboer en Van Kerkhof ook als tweede. Canada werd eerste, de achtervolgende landen kwamen tegen het eind van de race ten val. Schulting kon na haar val weer snel opstaan en stelde het zilver veilig. De Nederlandse ploeg is regerend olympisch kampioen op dit onderdeel.



In de finale van de tweede 1500 meter van het weekend kwamen geen Nederlandse shorttracksters in actie. De Belgische Hanne Desmet, die al jaren met de Nederlandse ploeg meetraint, pakte het goud.



Sjinkie Knegt kwam bij de 1500 meter voor mannen niet in de buurt van de podiumplekken. In de laatste ronde kwam de Nederlander ten val toen hij in de achterhoede schaatste.