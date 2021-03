Suzanne Schulting is op haar hoede: ‘Mijn focus kan ook verslappen als iedereen je als favoriet ziet’

Suzanne Schulting loopt niet weg voor haar favorietenrol bij de wereldkampioenschappen shorttrack van komend weekeinde in Dordrecht. “Het is begrijpelijk dat iedereen naar mij kijkt. Maar ik merk wel dat ik heel erg op mijn hoede ben daardoor. Mijn focus kan ook verslappen als iedereen je als favoriet ziet”, aldus de Friezin, die eind januari voor de derde keer op rij de Europese titel veroverde.

,,Ik zal minder vrijheid krijgen, daar moet ik me bewust van zijn”, verwacht Schulting. ,,Maar als ik puur kijk naar hoe ik schaats en naar hoe snel ik mijn rondjes rijd, dan zit het wel goed. Als ik dat gewoon goed doe, is de kans aanwezig en best wel groot dat ik wereldkampioen word.”

Quote Sinds anderhalve week gaat het eigenlijk pas weer echt lekker Suzanne Schulting Het deelnemersveld in Dordrecht is een stuk kleiner in vergelijking met vorige toernooien. Zo ontbreken, vanwege het coronavirus, de rijders uit de Aziatische landen. ,,Ik kan me er wel heel druk om maken. Zij hebben ervoor gekozen hier niet te zijn, of hun overheid”, zei Schulting, die dinsdag met de andere Nederlandse deelnemers vooruitblikte op het toernooi. ,,Met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar is dat geen ramp. Ik denk dat de Koreanen nerveuzer zijn dan ik. Ik rijd nu nog een WK. Die ervaring wil je toch gewoon opdoen.”

Vorige maand deed Schulting nog als schaatsster mee aan de wereldkampioenschappen afstanden op de langebaan. Met een achtste plaats op de 1000 meter en een veertiende op de 500 werd haar debuut op dat toernooi niet helemaal wat ze ervan verwachtte. ,,Ik was na de rit best wel teleurgesteld, maar uiteindelijk was het een hele mooie ervaring. En ook een hele belangrijke. Qua spanning, het was onbekend, het was nieuw. Ik kon het wel een beetje vergelijken met de Olympische Spelen. Bij het EK of WK shorttrack kan ik dat gevoel niet meer oproepen, dat is bekend terrein voor mij. Daarom waren het wel hele wijze lessen en ik vond het wel lekker dit gevoel een jaar voor de Spelen te ervaren.”

Volledig scherm Suzanne Schulting in actie als schaatsster tijdens de 1000 meter voor vrouwen op het WK afstanden schaatsen in Thialf. © ANP

Het duurde even voordat de 23-jarige schaatsster in aanloop naar het WK het goede gevoel weer terug had. ,,Sinds anderhalve week gaat het eigenlijk pas weer echt lekker. Daarvoor moest ik er wel weer even inkomen. Je kunt ook niet verwachten dat je na zo’n WK afstanden direct weer top rijdt. Al wil je dat wel in je hoofd. Soms moet je jezelf even de tijd geven, het is niet realistisch om direct weer goed te zijn.”

Publiek ontbreekt komend weekeinde nog in Dordrecht. “Maar de organisatoren hebben er wel echt iets heel moois van gemaakt. Als je voor de A-finale wordt voorgesteld, komen we nu uit een soort tunnel gelopen, een beetje zoals het bij het zwemmen gaat. Het ziet er echt heel gaaf uit.”