Suzanne Schulting slaat NK shorttrack weer over vanwege lichte liesblessure

Tijdens de NK zijn startbewijzen te verdienen voor de EK over twee weken in de Poolse stad Gdansk, maar Schulting is op basis van haar prestaties in de wereldbeker al zeker van deelname.



De 25-jarige shorttrackster haakte vorig jaar op oudejaarsdag ook al af voor de NK, eveneens vanwege lichte liesklachten. Toen wilde Schulting geen risico’s nemen met het oog op de Olympische Spelen van Beijing. In februari prolongeerde ze op de Winterspelen haar olympische titel op de 1000 meter en ze pakte ook goud met de aflossingsploeg.