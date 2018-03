Sven Kramer: Dit is even slikken

Hij is fysiek niet in orde, zegt hij. Om vervolgens het onderwerp af te kappen. ,,Ik kan er nog weinig over zeggen. Ik weet er zelf niet genoeg van­af.’’ Wat dat ‘er’ is, blijft onduidelijk. In Zuid-Ko­rea sprak hij over het neerzetten van zijn linkerbeen, wat niet goed ging. Nu zegt hij: ,,Maar die slag is niet de oorzaak, het is een symptoom. Wat het probleem is, weet ik niet. Ik rij al een tijd niet lekker.’’



En dus stond hij gistermiddag te luisteren terwijl ploeggenoot Patrick Roest werd gehuldigd. Een vreemde gewaarwording. ,,En dat is een understatement. Het is heftig.’’ Omschrijven hoe hij zich voelt vindt hij lastig. Machteloos? Gefrustreerd? Boos? ,,Moeilijk. Ik ben dit niet gewend. Zéker niet op allroundtoernooien. Dat is even slikken. Misschien ben ik wel te weinig uit mijn comfortzone geweest.’’



Sommige schaatsers gaan nu op vakantie, anderen rijden nog de wereldbekerfinale in Minsk. Kramer schaatste in Amsterdam de laatste wedstrijd van zijn seizoen, hem wachten onderzoeken. ,,Iedereen wil snel duidelijkheid, maar als het makkelijk was geweest, was het al gefixt.’’ Ploeggenoot en vriend Douwe de Vries grapt weleens: ,,Dan voel je eens wat wij elke dag voelen’’, als hij hoort dat Kramer moet afzien. Zondagmiddag haalt Kramer die woorden aan en zegt: ,,Er zal wel een kern van waarheid inzitten.’’