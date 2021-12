Sven Kramer kan zichzelf in de spiegel aankijken: ‘Heb er alles voor gedaan’

Door Pim Bijl



Geen straffe uitspraken, geen borstklopperij, ook geen diepe inkijk in zijn ziel overigens. Sven Kramer schoof gisteren aan voor een digitale persconferentie van Jumbo-Visma, in aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. In zijn antwoorden behield hij een evenwicht tussen vertrouwen in een goede afloop en de ruimte voor twijfels. ,,Hoe het zal gaan op het OKT, blijft een beetje gissen natuurlijk.’’



De dertigvoudig wereldkampioen, boegbeeld van het Nederlandse schaatsen en 35 jaar inmiddels, wil nog één keer vlammen op de Winterspelen. Maar of hij Peking überhaupt haalt, is een grote vraag geworden. Komende maandag schaatst Kramer in Thialf een 3000 meter, zijn eerste race sinds de desastreuze 5000 meter in Polen op 12 november. Toen werd hij zwaar teleurstellend negende in de B-groep van de wereldbeker, waarna hij het roer omgooide. Hij zette een streep door het wereldbekerweekend in Stavanger, reed marathons en ging op trainingskamp in Collalbo.