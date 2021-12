Sven Kramer realistisch: ‘Kan stoere uitspraken doen, maar we gaan het gewoon doen’

Hij heeft het over ‘een goed blok’, over dagen waar hij vertrouwen uithaalt, over een goed gevoel en zin in de 3000 meter die hij komende maandag nog in Thialf zou rijden. Toch is Kramer ook realistisch. ,,Hoe het zal gaan op het OKT blijft wel een beetje gissen natuurlijk. Iedereen weet dat het bij mij fragiel is. Ik kan sommige momenten heel hard schaatsen en op andere momenten niet. Ik kan hele stoere uitspraken doen, maar we gaan het gewoon doen. Ik ga proberen mijn beste race van het jaar te rijden en ik hoop dat dat genoeg is.”