Sven Kramer rijdt tijdens NK afstanden ineens een marathon: ‘Er is helemaal geen paniek’

Schouten verbaast zichzelf met toptijd: ‘Dacht dat ik rond het oude baanrecord zat’

Irene Schouten won zaterdagmiddag met overmacht de 3000 meter op de NK afstanden. Haar tijd van 3.54,59 was slechts een halve seconde boven het nationaal record. ,,Ik wist wel dat het harder kon dan ik ooit had gereden, maar dan is het weer de vraag: lukt het vandaag?”

30 oktober