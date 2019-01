Sven Kramer terug op de troon met tiende titel EK allround

EK allround Kramer: Wist niet dat ik hiertoe in staat ben

14:04 Sven Kramer had kort na zijn fraaie zege op de 1500 meter bij de EK allround in Collalbo 'geen idee‘ hoe hij had gewonnen. ,,De bedoeling was om snel van start te gaan tegen Patrick Roest en dan in de laatste ronde vóór hem of kort achter hem te kruisen. Dat lukte perfect.”