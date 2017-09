Sven Kramer wint opnieuw schaats-Oscar vanwege gouden tien kilometer

Kramer kreeg de onderscheiding voor zijn gouden race op de 10 kilometer bij de WK afstanden van 2017 in Zuid-Korea, liet zijn ploeg LottoJumbo weten. Zijn winnende tijd was 12.38,89.

De prijs wordt sinds 1959 uitgereikt. De laatste Nederlander die won was Jorrit Bergsma in 2014. Hij volgde destijds Ireen Wüst op.

Sven Kramer won eerder in 2007. De Amerikaan Eric Heiden kreeg de trofee het vaakst, vier keer.