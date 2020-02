Sven Roes laat zich zien bij debuut in wereldbeker

Oud-kunst­schaats­ster doet boekje open over misbruik in Franse schaats­sport: ‘Het was walgelijk’

5 februari Franse justitie is een onderzoek gestart naar seksueel misbruik in de sport. Aanleiding is een boek van kunstschaatsster Sarah Abitbol. Zij zegt begin jaren 90 als 15-jarige te zijn misbruikt en verkracht door haar toenmalige trainer. De man heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd en spreekt van een ‘ongepaste en intieme relatie’.