‘Sven verslaan, dat blijft speciaal’

Door Pim Bijl



De tien seizoenen van de Amerikaanse sitcom Friends heeft Patrick Roest in rap tempo verslonden. Nu is het tijd voor een nieuwe serie. Maar in Collalbo zal het er niet van komen. De wifi in Hotel Bemelmans laat te wensen over. De sfeer niet. ,,Ik vind het fijn hier. Lekker bakkies drinken in de lobby’’, zegt Roest. Drie om precies te zijn op deze woensdag, waarop ook een pittige training op het ijs van de Arena Ritten en een fietsrit van veertig kilometer op het programma stonden. Hij oogt ontspannen. Zenuwen? ,,Nu nog niet. Dat komt nog wel.’’