Swings en Lollobrigida winnen in Utrecht

Opnieuw een massasprint in de marathoncompetitie op het Nederlandse kunstijs. Na de wedstrijd in Deventer eindigde ook op de Vechtsebanen de race bij de mannen in een spurt van een omvangrijk peloton. Ondanks verwoede pogingen van diverse schaatsers om de wedstrijd in een sprint te laten eindigen. In de slotfase lukt het de Belg Swings om als eerste over de streep te komen. Na eerder een tweede en derde plaats slaagde Stroetinga er opnieuw niet in de eerste overwinning van het marathonseizoen te pakken. De Fries bleef Sjoerd den Hertog nog wel voor, maar de Groninger blijft de leider in het marathonklassement.