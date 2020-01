Teamsprint op de tocht door afmelding Krol: ‘Welke idioot heeft dat programma verzonnen?’

Dor Pim Bijl



Het is volgens Krol op dit moment zelfs een optie dat Nederland bij wijze van statement niet op de teamsprint uitkomt. De KNSB is ondertussen achter de schermen druk bezig om wat extra lucht tussen de twee onderdelen te creëren. ,,Ik heb nu gezegd dat ik niet ga rijden”, vertelt Krol, dit weekeinde in Thialf favoriet op de 1500 meter, de 1000 meter en in eerste instantie ook de teamsprint. ,,Tenzij ze er 15 minuten bij weten te praten, dan wil ik het nog overwegen. De KNSB lobbyt op dit moment hartstikke goed, maar ook dat had veel eerder gemoeten.”

Hij noemt het programma fysiek onmogelijk. ,,De teamsprint en de 1500 meter, die qua belasting moeilijk te combineren zijn, hadden nooit op één dag gemoeten. En dan ook nog met zo weinig rust er tussen. Ik heb uitgerekend: als je direct het ijs afgaat, en dat lukt nooit, heb ik letterlijk 10 minuten voordat ik mijn pak weer aan moet doen. Deze planning van de ISU slaat nergens op. Welke idioot heeft dat programma verzonnen? Als de ISU het zo plant, moeten ze de consequenties maar een keer voelen.”

Competitievervalsing

Het zit Krol duidelijk hoog. Twee dagen voordat hij voor goud gaat, is hij bezig met randzaken. ,,Ik word gek van het gezeik. En het neemt eerlijk gezegd mijn plezier voor dit toernooi weg. Want hoe ik er naar kijk: dit is gewoon competitievervalsing. Het speelt andere landen als Rusland in de kaart.”

Krol is niet de enige die zich druk maakt over het programma. Ook Ireen Wüst uitte op de persbijeenkomst van de Nederlandse selectie in Wolvega haar onvrede. Hoewel ze de kans klein acht dat ze een onderdeel schrapt, komt ook zij in de knel. Zij zit weer met de ploegenachtervolging in haar maag. Op zondag heeft na die discipline slechts een krap uurtje totdat ze weer voor haar 1000 meter op het ijs stapt. ,,Ze hebben in mijn optiek niet logisch nagedacht. Ik weet niet wie bij de ISU dit heeft bedacht, maar het gebeurde denk ik met een goed glas wijn achter de kiezen”, zegt Wüst. ,,Het is een smetje op dit toernooi.”

Ook Gerard van Velde begrijpt er niets van. Wat de coach van Reggeborgh betreft rijden zijn twee sprinters Kai Verbij en Dai Dai Ntab vrijdag ook niet. Hiermee komt deelname van Nederland in gevaar. Met het wegvallen van Krol verandert ook de volgorde binnen het team. ,,Want ik laat ze een dag voor de 500 geen dingen doen die we niet hebben getraind. Zoals het er nu voorstaat laat ik ze niet rijden.”

Nederland is normaliter favoriet voor goud. Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, heeft begrip voor de keuze van Krol. ,,Daarom heb ik de ISU nogmaals dringend verzocht om het tijdschema aan te passen, of in ieder geval de medailleceremonie te verplaatsen, zodat schaatsers fatsoenlijk kunnen herstellen.”