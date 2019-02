Ter Mors geniet ondanks bijrol in Thialf

Ter Mors had bij het begin van dit seizoen geen andere keus meer. Door een chronisch ontstoken kniepees en extra botvorming bij de knieschijf was pijn zowel op de schaatsbaan als in het normale leven min of meer gewoon geworden. Slapeloze nachten waren eerder regel dan uitzondering. Een operatie kon niet langer uitblijven. Een post-olympisch seizoen is dan nog een geluk bij een ongeluk. Als je als topschaatsster dan toch onder het mes moet, dan maar in de eerste opbouwwinter naar de volgende Olympische Spelen.

,,In principe is alles goed verlopen'', vertelt Ter Mors, die in december ondanks haar inactieve jaar een nieuw contract tot 2020 ondertekende bij Team IKO. ,,Ik zit al wel weer op de fiets, maar ben nog niet aan schaatstraining toegekomen. Dat mag pas weer als mijn knie weer goed genoeg is en als de pijn weg is. Een echte trainingsplanning heb ik niet. Het is allemaal afhankelijk van hoe die knie reageert en herstelt. Die knie bepaalt de voortgang in het hele revalidatieproces.”