Ter Mors in actie op EK shorttrack

Blokhuijsen pakt tóch goud na tumultueuze massastart

7 januari Jan Blokhuijsen heeft bij een bizarre massastart bij de EK afstanden in Kolomna goud binnengehaald. De rijder van JustLease finishte als eerste en kwam juichend over de finish, maar in de officiële uitslag stond hij achter Haralds Silovs omdat er door een arbitraire fout een ronde teveel was gereden. In de geest van de wedstrijd kende de arbitrage het goud tóch toe aan de Nederlander.