Ter Mors wint 1000 meter en verkleint gat met Kodaira

Nuis wint 1000 meter en kruipt naar Lorentzen, Verbij derde in klassement

13:14 Kjeld Nuis heeft de 1000 meter op het WK sprint in China gewonnen en is daarmee in het algemeen klassement richting leider Havard Lorentzen gekropen. Kai Verbij bezet de derde plek in het algemeen klassement.