Ter Mors wint in Thialf na 1500 meter ook 500 meter: ‘Reed niet eerder zo makkelijk’

De andere twee startbewijzen voor de komende vier wereldbekers gingen naar Jutta Leerdam (vierde in 38,32) en Dione Voskamp (vijfde in 38,37). Ter Mors, die vorig seizoen door een knieoperatie niet in actie kwam, reed vrijdag op de 1500 meter ook al de beste tijd (1.54,22). Ze wil zondag op de 1000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is, haar derde internationale startbewijs veiligstellen. Ireen Wüst, derde op de 1500 meter, meldde zich evenals vorig jaar af voor de kortste afstand. De 33-jarige Brabantse wil later op zaterdag fris verschijnen aan de start van de 3000 meter.

Spanning voor 1500 meter

,,Zo makkelijk als ik nu rijd, heb ik nog niet eerder gedaan in mijn carrière”, liet Ter Mors na afloop glunderend weten. ,,Ik heb in het verleden altijd moeten switchen tussen de langebaan en shorttrack. Nu ligt mijn volledige focus op de langebaan en ik denk dat je dat kunt terugzien. Of het een heel mooi seizoen voor mij gaat worden? Nou, dat hoop ik wel.”



Ter Mors gaf toe dat ze vrijdag voor de start van de 1500 meter ‘heel veel spanning’ had gevoeld. ,,Ik had heel veel bewijsdrang, ook naar mezelf toe. Ik wist na mijn knieoperatie niet waar ik stond en wat ik kon. Maar ik wilde hoe dan ook het wereldbekercircuit in. Toen dat vrijdag was gelukt, viel er veel spanning van me af, al had ik nog wel moeite met slapen. Ik kon niettemin vrijuit rijden op de 500 meter. Voor mij was dat ook de minst belangrijke race in dit weekeinde. Ik had ook niet verwacht dat ik opnieuw de snelste zou zijn.”



Ter Mors veroverde in 2018 de wereldtitel op de sprintvierkamp. ,,Als ik dit seizoen internationaal ook op de sprint weer wil meetellen, moet mijn start nog wel beter. Daar kan ik nog veel winst boeken.”