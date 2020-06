‘Thialf moet nationaal centrum voor wintersporten worden’

Lorentzen zegt Team Reggeborgh af

17 juni Havard Lorentzen ziet af van een contract in Nederland bij Team Reggeborgh. De regerend olympisch kampioen op de 500 meter heeft ervoor gekozen om in zijn vaderland te blijven trainen onder de befaamde Canadese oud-sprinter Jeremy Wotherspoon.,,Dat is voor mij uiteindelijk het beste”, liet hij tegen de Noorse krant Verdens Gang (VG) weten.