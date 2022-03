Thomas Krol in baanrecord naar winst op 1000 meter, maar begint met achterstand aan tweede dag

Krol kwam al vroeg in actie op de 1000 meter en versloeg Havard Lorentzen, die met 1.08,82 uiteindelijk ook als tweede eindigde. Alle ogen waren echter gericht op Dubreuil. De Canadees finishte na 1.08,85 minuut en was daarmee sneller dan Kai Verbij, tegen wie hij in Peking reed. In het klassement blijft Dubreuil aan de leiding staan, maar hijgen Krol en Verbij hem in de nek.



In het klassement staat Krol nu tweede op 0,18 seconde van Dubreuil. Verbij klimt naar de derde plek op 0,30 seconde van de Canadees.