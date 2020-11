Thomas Krol pakt opnieuw de dubbel

NK afstanden Schouten met ruime voorsprong naar nationale titel 3000 meter

31 oktober Irene Schouten heeft bij de NK afstanden in Heerenveen verrassend de titel veroverd op de 3000 meter. De 28-jarige schaatsster van Team Zaanlander zegevierde in een tijd van 4.01,93 minuten. Reina Anema maakte in Thialf eveneens indruk met de tweede tijd (4.04,28). Het brons ging naar tweevoudig kampioene Antoinette de Jong (4.04,53).