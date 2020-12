'Tijdperk Wüst en Kramer in het allrounden is voorbij'

Het is inmiddels geen geheim meer dat Wüst en Kramer na de Winterspelen in China stoppen op het hoogste niveau. De kans dat ze bij de WK allround in maart 2022 in Noorwegen nog van start gaan, is zeer klein. ,,Volgend seizoen tellen alleen de Spelen en niet meer de WK allround. Dus waarschijnlijk heb ik eerder dit jaar in Hamar mijn laatste allroundtoernooi gereden en gewonnen", geeft Wüst te kennen. Haar uitpuilende erelijst telt zeven wereldtitels allround en vijf Europese allroundtitels.

,,Natuurlijk is het jammer dat ik nu niet kan meedoen aan de EK allround", beaamt Wüst. ,,Maar daar moet je wel een kanttekening bij plaatsen. Ik ben eerder dit jaar bewust overgestapt naar Team Reggeborgh om het allrounden te laten varen. Maar in dit rare coronajaar was deelname aan de EK allround toch wel weer een doel. Dus het is wel een teleurstelling dat ik het niet heb gehaald. Maar ik moet nu verder kijken. De 1500 meter is voor mij de mooiste afstand en daar wil ik graag mijn titels op prolongeren", doelt ze op de wereldtitel in februari 2021 in Heerenveen en de olympische titel in februari 2022 in Peking.



Wüst: ,,Aan de andere kant is het tijdperk Wüst en Kramer dus nog lang niet voorbij. We hebben allebei nog superveel ambitie om in 2022 voor olympisch goud te strijden. Voor mij zal dat op de 1500 meter en op de ploegachtervolging zijn.”