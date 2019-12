Tweede dag NK afstanden levert goud op voor Krol, Leerdam en Visser

Visser was niet bezig met de Nederlandse titel, maar hoopte zich vooral te plaatsen voor het EK en WK. In de slotrit moest ze niet alleen afrekenen met titelverdedigster Antoinette de Jong, maar ook onder de scherpe tijd van Ireen Schouten duiken. Dat lukte uiteindelijk met iets meer dan een halve seconde. Schouten eindigde als tweede voor Carlijn Achtereekte. De Jong greep net naast het brons en een ticket voor de WK afstanden, maar is wel zeker van deelname aan de WK allround. De top drie verzekerde zich van deelname aan de EK afstanden, komende maand in Heerenveen, en de WK afstanden in Salt Lake City (half februari).



Krol zegevierde bij afwezigheid van ploegmaat Kjeld Nuis op de 1.500 meter. Met een tijd van 1.43.86 minuut was hij ruim sneller dan Roest, die 1.44.78 noteerde. Koen Verweij werd derde en mag hopen op een ticket voor de WK, maar de kans is groter dat de zieke Nuis alsnog naar Salt Lake City mag reizen. Maandag buigt de commissie langebaan zich daarover. ,,Ik vind dat ik het derde ticket verdien”, zei Verweij na zijn race in 1.45.89 minuut. ,,Hij moest hier gewoon staan", doelt hij op Nuis. ,,Als hij wordt aangewezen voor de WK, dan ga ik sowieso niet akkoord.”



Leerdam toonde zich verrassend de rapste op 500 meter voor vrouwen. Met een tijd van 37,7 verbeterde ze haar persoonlijk record en bleef ze Letitia de Jong met 0.18 seconde voor. Femke Kok pakte, eveneens in haar beste tijd ooit, het brons.



Zondag staat de laatste dag van de NK afstanden op het programma. Zes titels worden er dan verdeeld.



