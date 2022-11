Uitslagen dag twee wereldbeker in Thialf: goud voor Nederlandse vrouwen bij teamsprint

Joep Wennemars over de harde aanpak van vader Erben: ‘Hij liet me nooit winnen’

Wat kan schaatser Joep Wennemars dit jaar bij de senioren, nadat de zoon van ex-wereldtopper Erben afgelopen seizoen bij de junioren vrijwel alles won? Direct vlammen? Of draait de 19-jarige Dalfsenaar van Team Jumbo-Visma, die vorige week op het zomerijs van Inzell het tweede trainingsblok van de voorbereiding afsloot, eerst in de luwte mee? ,,Het is alleen maar goed dat mijn vader hard over mij oordeelt.”

