Unieke entourage moet WK allround glans geven

Door Rik Spekenbrink Normaal ligt Ireen Wüst aan de vooravond van een WK in haar kloffie op de bank. Vanavond hijst ze zich in een galajurk en gaat ze langs de visagist. Het ‘Diner van de Meesters’, met 42 voormalig wereldkampioenen allround in het Rijksmuseum met de Nachtwacht als decor, wil ze niet missen. Althans, ze gaat zeker niet urenlang tafelen, maar voor het fotomoment en de kans even bij te praten met grote helden uit het verleden was Wüst wel te porren. ,,Volgens mij is dit nog nooit gebeurd, al die kampioenen als Johann Olav Koss en Eric Heiden aan één tafel. Gaaf dat het gelukt is.''

Maar het WK allround op het buitenijs van het Olympisch Stadion is een apart toernooi, zo kort na de Olympische Spelen. Wüst, stapte niet helemaal fit uit het vliegtuig naar Nederland en onderging meerdere huldigingen. ,,Pas gisteren (dinsdag, red.) ging de knop om. Ik ben niet zo fris meer. Logisch, als je jaren toewerkt naar de Spelen. Maar goed, een titel is een titel. Ik heb ook wel eens gewonnen in een nagenoeg lege hal in Moskou, die telde net zo goed. Hier in Amsterdam gaat de entourage het toernooi glans geven. Als de tribunes vrijdagavond bij kunstlicht vol zitten, wordt het fantastisch. Maar op deze druilerige woensdagmiddag vind ik het nog mwah”, zei ze over haar eerste kennismaking met het natuurijs in het stadion.



,,Buiten schaatsen is mooi, historisch, iets van vroeger. Ik ben opgegroeid met trainen in weer en wind op de baan in Eindhoven. Tegelijkertijd ben ik voor eerlijke omstandigheden en dat is in het verleden op buitenijs niet altijd gelukt”, doelde ze op onder meer de hevige wind bij het EK in Boedapest 2012.