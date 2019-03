Uytdehaage: ‘Adelskalender alleen leuk voor de statistieken’

De Adelskalender is een klassement met de beste schaatsers ooit op de grote vierkamp (500, 1500, 5000 en 10.000 meter). Alleen de beste allroundschaatsers en -schaatssters passeren hier de revue. Roest voegde zich gisteren bij het illustere rijtje Sven Kramer, Jochem Uytdehaage, Rintje Ritsma, Gianni Romme, Ard Schenk, Falko Zandstra Jaap Eden, Kees Verkerk en Hans van Helden; allen Nederlandse schaatsers die ooit deze lijst aanvoerden. Op de vraag of Uytdehaage veel waarde hecht aan het feit dat hij 1695 dagen lijstaanvoerder is geweest van de Adelskalender, antwoordt hij: ,,Weet je wat het is, toentertijd ben ik er nooit echt mee bezig geweest. Het geeft natuurlijk wel aan hoe goed je als allroundschaatser bent. In de lijst staan alleen maar bekende namen die voor een langere tijd goed hebben gepresteerd binnen de schaatswereld. Het is eigenlijk een samenstelling van de ultieme allrounders. Maar of het wat met je doet? Het is leuk voor de statistieken, je kunt zeggen dat je de beste bent op de grote vierkamp. Je koopt er alleen niks voor, je krijgt namelijk geen prijs.”

,,Bovendien moet je het in de kader van de tijd zien. Vaak zijn persoonlijke records afhankelijk van de snelheid van de baan. Nu worden er in korte tijd twee grote toernooien op snelle banen gereden, het WK Allround in Calgary en de wereldbekerfinale in Salt Lake City, waar je snel een PR kunt neerzetten. Er zijn perioden in het schaatsen geweest dat de grote wedstrijden niet op zulke banen plaatsvonden. Dan kun je nog zo goed zijn, maar dan zet je gewoon net wat mindere tijden neer.”



,,Of ik Patrick Roest voor een lange periode de Adelskalender zie aanvoeren?”, vraagt Uytdehaage. “Ja, zeker. Zijn tijden zijn ontzettend rap. En dan is zijn 10.000 nog niet eens op een snelle baan gereden. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Bij de vrouwen zie ik Antoinette de Jong of Martina Sáblíková binnenkort nog wel een gooi doen naar de eerste plaats.”