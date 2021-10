Valse start voor Mulder: liesblessure én geen wereldbekers

Hoe dan ook loopt de route richting Peking nu anders dan Mulder had gewild. Hij, 35 jaar en de laatst overgebleven Nederlandse sprinter van een succesgeneratie, stond met tweelingbroer Michel en Jan Smeekens in Sotsji in 2014 al op het podium op de Winterspelen. In aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi mist hij nu de wereldbekers en daarmee wedstrijdritme. Hij weet dat Kai Verbij, gisteren nationaal kampioen met twee stabiele zeges, Dai Dai Ntab, Hein Otterspeer, Janno Botman en Merijn Scheperkamp zich wel in vorm kunnen rijden in de wereldbekerraces.