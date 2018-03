Van Kerkhof en Van Ruijven sneuvelen in kwartfinale 500 meter

In het algemeen klassement halen beide shorttrackster daardoor geen punten.



In de tweede kwartfinale verprutste Van Kerkhof, winnares van zilver op de olympische 500 meter, haar start en moest in de achtervolging. Ze kwam nog tot de derde plaats achter Min Jeong Choi uit Zuid-Korea en de Poolse Natalia Maliszewska, maar dat was niet genoeg voor een plek in de halve finale. Van Ruyven eindigde als vierde. Suzanne Schulting was gisteren gestrand in de series.