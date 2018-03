Van Kerkhof, Van Ruijven en Schulting overtuigend verder op 1000 meter

Timmer: Hoe kan het dat bedrijven schaatssport niet omarmen?

15 maart ,,Over drie weken zit 97 procent van onze schaatsers in de WW”, zei Sven Kramer tijdens de Olympische Spelen bij de NOS. Dat getal is overdreven, maar feit is wel: slechts een maand voordat voor schaatsers hun nieuwe seizoen weer begint, is vooralsnog maar van één sponsor -het Jumbo van Kramer- bekend dat ze komend jaar een schaatsploeg financieren.