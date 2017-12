Verweij hoopt op mild besluit IOC voor Russen

Denis Joeskov, sinds deze zomer de Russische teamgenoot van Verweij, reed met 1.41,33 de tweede tijd ooit op de 1500 meter. Hij kwam maar drie tienden tekort op het acht jaar oude wereldrecord van Shani Davis. Kjeld Nuis werd derde in 1.42,27 en zag zijn nationaal record worden heroverd door Verweij.



De Noord-Hollander hoopt niet dat het IOC dinsdag besluit dat de Russen niet mogen meedoen aan de Olympische Spelen. ,,Ik wil het sterkst mogelijke deelnemersveld. Het mooist zou zijn om Denis te verslaan.” Los daarvan heeft Verweij een probleem als het Russische team, waar hij sinds deze zomer mee traint, wordt uitgesloten. ,,Dan moet ik naar een plan B. Er zijn wat opties, maar die houd ik voor me.”



Of Verweij en Joeskov in Salt Lake City volgende week een nieuwe poging gaan doen om bij het wereldrecord in de buurt te komen, is nog onduidelijk. ,,Ik weet nog niet welke afstanden ik ga rijden. Als de luchtdruk daar goed is, is er veel mogelijk, maar ik moet mijn doel niet vergeten: goed zijn op de Olympische Spelen.”